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أسرار الصحف ليوم الجمعة 11 كانون الأول 2020

11
DECEMBER
2020
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اللواء

همس

تتحكم السياسة بمسار تحقيقات المحقق العدلي، حسب متابعين، الامر الذي يضع التحقيق كله أمام المأزق...

غمز

ما تزال الأولوية لدى رئيس تكتل نيابي تحريك «غرفة الأوضاع» على حساب أي جهد جدّي لولادة حكومة، على النحو الجاري.

لغز

استخف حقوقي بارز بالعودة الى نغمة «الحمايات الطائفية والمذهبية» بمواجهة ما يجري لدى القضاء على اختلاف اختصاصاته!

 

الجمهورية

قال دبلوماسي بارز تعليقا على المواجهات القضائية بين القوى السياسية: تضيعون الوقت على كل شيء والمطلوب واحد، إصلاح.

يقول مسؤولون في حزب كبير إنه بدأ الضغط على الجميع من أجل الخروج من الشروط والشروط المضادة في عملية تأليف الحكومة.

يستعد عدد من الدبلوماسيين لمغادرة بيروت في وقت قريب لتمضية عطلة الاعياد مع عائلاتهم معتبرين أن لا شيئ جديداً يستدعي بقاءهم في مراكز عملهم.

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