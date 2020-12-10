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كيف علق ملحم خلف آخر المستجدات في تحقيقات تفجير المرفأ؟

10
DECEMBER
2020
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بيان نقيب المحامين ملحم خلف مِن آخر المستجدات في قضية تفجير المرفأ

أنْ يدّعي حضرة المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ على رئيس حكومة وثلاثة وزراء سابقين، ورئيس جهاز أمني، فهذا حدث لا يمكن أنْ يمرّ مرور الكرام. وقد سبق وناشدناه مراراً وتكراراً وطالبناه بالإدعاء على من بيّنتهم التحقيقات من معنيين سياسيين وأمنيين وغيرهم من المرتكبين، مهما علا شأنهم، مؤكدين أنّ المحقق العدلي هو الصالح لتعقّب هؤلاء، وأنّ لا حصانات دستورية ولا قانونية ولا سياسية لأحد.

إنّنا ننوّه بهذه الخطوة الشُجاعة المحُقّة، فهي دليل جُرأة وصلابة يتمتّع بهما القاضي الرئيس فادي صوان، خطوةٌ رائدة لطالما انتظرنا أمثالها من القضاة، وبصيص أملٍ ورجاء يخرق الجدار باتجاه استقلالية القضاء المنشودة؛ وهذه القضية-الفاجعة هي الإمتحان.

إنّنا نؤكدّ على دعمنا الكليّ لحضرة المحقق العدلي وندعوه للمضي قدماً بالإدعاء على سائر من أظهرتهم التحقيقات الإستنطاقية أيٍّ كانت مواقعهم، "فلتكرّ السبحة"، والحقّ يعلو ولا يُعلى عليه! كما ندعوه الى التوسّع بالتحقيقات لتشمل سائر نواحي الجريمة.

إنّ العدالة في هذه الجريمة الكُبرى مسارٌ طويل لا يخلو من عقبات، لكننا عاهدنا أنفسنا والناس أننا سنُكمل حتى النهاية لتصل العدالة الى برّ الأمان، ويُحاكم كلّ متورّط، ويأخذ كلّ صاحب حقّ حقّه.
حضرة الرئيس صوان، أقدِمْ، ونحن معك!

بيروت، في ٢٠٢٠/١٢/١٠

ملحم خلف
نقيب المحامين

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