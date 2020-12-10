اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار تختتم حملة ال١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة ‎(بعدسة الزميل جورج فغالي)

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اختتمت اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر حملة ال١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة يوم ١٠ كانون الأول الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأقامت اللجنة حفل توزيع جوائز لمسابقة أجمل لوحة فنية معبرة عن قضايا العنف ضد المرأة كانت قد أطلقتها في بداية الحملة.

وفي كلمة لمنسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار المحامية جومانا سليلاتي، أشارت إلى أن اللجنة وضعت في سلم أولوياتها تمكين النساء والحد من العنف والظلم الذي يتعرضن له على المستويين الحزبي والوطني بطرق عدة وقد لاقت أفكارها وخططها دعماً كبيراً ما زادها تصميماً وإلتزاماً بهذه القضايا.

واعتبرت المعالجة النفسية شارلوت الخليل، ممثلة الفنانة ماريا الخليل التي قدمت الجوائز وهي من أصحاب الإرادة الصلبة، أن رغم التحديات التواصلية التي تعانيها ماريا المصابة بالتوحد استطاعت إيصال صوتها ومن هنا يجب أن يعلم كل شخص يتعرض للظلم بأنه يستطيع إيجاد طريقة لإيصال صوته الرافض لأي ظلم.

وبدورها شددت نائبة الرئيس للشؤون الإدارية في التيار الوطني الحر السيدة مارتين نجم كتيلي على أن التيار يمثّل نموذجاً في حماية المرأة من العنف ومنصة لتعزيز انخراطها في العمل السياسي وفي الحياة العامة مشيرةً الى أن قيادة التيار قد عملت وضمن رؤية واضحة لزيادة انتسابات السيدات وتعيين الشابات في مراكز تنفيذية وفي مواقع صنع القرار داخل التيار وفي الحكومة. وأضافت أنه يبقى أمامنا إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في البرلمان من الترشيح إلى تمويل الحملة الانتخابية الى ممارسة الدور السياسي والتشريعي.

وفاز بالجوائز كل من جيزيل تنوري في المرتبة الأولى، وجوزيف رزق في المرتبة الثانية، وإليسا بو مراد وجورجيو سلامة في المرتبة الثالثة، واختتم الحفل بقطع قالب الحلوى وأخذ صور تذكارية للمناسبة.