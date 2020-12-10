living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار تختتم حملة ال١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة ‎(بعدسة الزميل جورج فغالي)

10
DECEMBER
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اختتمت اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر حملة ال١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة يوم ١٠ كانون الأول الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأقامت اللجنة حفل توزيع جوائز لمسابقة أجمل لوحة فنية معبرة عن قضايا العنف ضد المرأة كانت قد أطلقتها في بداية الحملة.
 
وفي كلمة لمنسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار المحامية جومانا سليلاتي، أشارت إلى أن اللجنة وضعت في سلم أولوياتها تمكين النساء والحد من العنف والظلم الذي يتعرضن له على المستويين الحزبي والوطني بطرق عدة وقد لاقت أفكارها وخططها دعماً كبيراً ما زادها تصميماً وإلتزاماً بهذه القضايا.
 
واعتبرت المعالجة النفسية شارلوت الخليل، ممثلة الفنانة ماريا الخليل التي قدمت الجوائز وهي من أصحاب الإرادة الصلبة، أن رغم التحديات التواصلية التي تعانيها ماريا المصابة بالتوحد استطاعت إيصال صوتها ومن هنا يجب أن يعلم كل شخص يتعرض للظلم بأنه يستطيع إيجاد طريقة لإيصال صوته الرافض لأي ظلم.
 
وبدورها شددت نائبة الرئيس للشؤون الإدارية في التيار الوطني الحر السيدة مارتين نجم كتيلي على أن التيار يمثّل نموذجاً في حماية المرأة من العنف ومنصة لتعزيز انخراطها في العمل السياسي وفي الحياة العامة مشيرةً الى أن قيادة التيار قد عملت وضمن رؤية واضحة لزيادة انتسابات السيدات وتعيين الشابات في مراكز تنفيذية وفي مواقع صنع القرار داخل التيار وفي الحكومة. وأضافت أنه يبقى أمامنا إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في البرلمان من الترشيح إلى تمويل الحملة الانتخابية الى ممارسة الدور السياسي والتشريعي.
 
وفاز بالجوائز كل من جيزيل تنوري في المرتبة الأولى، وجوزيف رزق في المرتبة الثانية، وإليسا بو مراد وجورجيو سلامة في المرتبة الثالثة، واختتم الحفل بقطع قالب الحلوى وأخذ صور تذكارية للمناسبة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout