تدابير سير في الاوزاعي لترميم شبكة الصرف الصحي

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "ستقوم الشركة المتعهدة مشروع ترميم شبكة الصرف الصحي بأعمال في منطقة الأوزاعي، على الطريق العام/المسلك الغربي اعتبارا من الساعة 21.00 من تاريخ 11-12-2020 حتى الانتهاء، وعلى المسلك الشرقي مقابل محطة الجنوب اعتبارا من صباح 12-12-2020 حتى الانتهاء. وستؤدي هذه الاشغال الى تحويل السير الى المسلك الآخر أثناء الحفر.

كما ستقوم بقطع المسرب الأيمن من المسلك الشرقي المتجه من الجنوب الى بيروت، اعتبارا من صباح تاريخ 12-12-2020 ولمدة اسبوع.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".