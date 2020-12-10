الرئيس عون في اليوم العالمي لحقوق الانسان: لبنان سيبقى اميناً على هذه الحقوق لاعلاء كرامة العائلة الإنسانية

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استذكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الراحل شارل مالك، في اليوم العالمي لحقوق الانسان، وهو الذي كان له بصمات واضحة في صياغة هذه الحقوق في الأمم المتحدة، لما فيه خير الانسان والإنسانية.



وكتب الرئيس عون على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي: "في اليوم العالمي لحقوق الانسان نستذكر شارل مالك، احد الذين صاغوا الإعلان العالمي، مكرّسين مكانة لبنان، موطن احترام الانسان، اياً كان انتماؤه الديني او السياسي او العرقي.



وسيبقى لبنان اميناً على هذه الحقوق، في سبيل اعلاء كرامة العائلة الإنسانية بتنوعها الثقافي وغناها الحضاري."