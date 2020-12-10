الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون: نتوجه إلى القضاة الشرفاء لنقول لهم اليوم هي اللحظة المناسبة لفتح الحرب ضد الفاسدين والمفسدين

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عقدت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون اجتماعها الدوري عبر الوسائل التقنية الالكترونية، وأصدرت البيان التالي:

أولاً: يؤكد المرابطون أن التصرف بالاحتياط الإلزامي للمصارف في المصرف المركزي سرقة موصوفة، تستكمل استنزاف اللبنانيين بلقمة عيشهم وما تبقّى لهم من مدخّرات ضئيلة بعد التفريط بها من قبل رياض سلامة مهندس التدمير النقدي اللبناني، لتنفيذ مشاريع سياسية خارجية أدّت إلى الفوضى الشاملة التي يعيشها اللبنانيون اليوم اقتصادياً أو اجتماعياً أو سياسياً.

هذا الإصرار على هذا النهج الفوضوي يراد به حماية الفاسدين والمفسدين، عصابة فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة، التي تتبادل مع رياض سلامة حماية رأسه من المحاسبة القانونية القضائية التي ستفضحهم، لأن رياض سلامة باعتقاله سيكون إحقاقاً لحق اللبنانيين بمالهم المستباح، وعدم تحمل مسؤوليته في إدارة النظام النقدي اللبناني بصورة سليمة عن سابق تصور وتصميم، استناداً إلى قانون النقد والتسليف، سيؤدي إلى انهيار هيكل الفساد فوق رؤوسهم.

ثانياً: إن التلويح برهن ما تبقّى من ثروة الشعب اللبناني الذهبية بخبث هو خط أحمر، ومن يسعى إلى رهن أو بيع أي جزء من هذا الذهب هو خائن وعميل، ويستكمل مسار رياض سلامة المدمر للأمن القومي المالي اللبناني.

ثالثاً: يحذر المرابطون أن رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية والمازوت والبنزين، سيكون الشرارة التي تنهي وجود هذا النظام الفاسد والمفسد الطائفي والمذهبي الذي استحكم بمصائر اللبنانيين لعشرات السنوات.

رابعاً: نتوجه إلى القضاة الشرفاء لنقول لهم اليوم هي اللحظة المناسبة والملائمة لفتح الحرب ضد الفاسدين والمفسدين، الكبار اذا صحّ التوصيف، وسيكون أهل لبنان معكم والحساب قادم من الشعب الذي أنتم قضاته ولستم قضاة المذاهب والطوائف من يحكم باسمها، يرونها بعيدة ونراها قريبة..