41 إصابة بالكورونا في هذه المنطقة!

A+
A-
اعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا ببيان، "تسجيل 41 حالة ايجابية جديدة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:
زغرتا: 16
كفردلاقوس: 3
مجدليا: 6
رشعين: 1
كفرحاتا: 3
عشاش: 1
كفرزينا: 1
اصنون: 4
حيلان: 1
الفوار: 1
مرياطه: 2
كرمسده: 1
غلما: 1
وشددت الخلية على المصابين والمخالطين لهم، "وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية".
كما شددت على " ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية، لجهة وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".