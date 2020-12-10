طرابلسي: حقوق الاساتذة واجب على اصحاب المدارس

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أكد النائب ادكار طرابلسي في حديث تلفزيوني عبر قناة المنار صباح اليوم أن نواب لجنة التربية النيابية مهتمون بالملف التربوي لكن بحاجة الى تعاون اكثر من النقابة.

وأشار الى ان الهم التربوي في المجلس النيابي هو درجة ثانية فالاقتصاد هو الهم الاول ما يجعلنا في موقع مسؤولية لا سيما في اللجنة.

وقال: حقوق الاساتذة واجب على اصحاب المدارس وللاسف 60% من الاساتذة لا يعرفون حقوقهم ما يؤدي الى نتائج سيئة.

وعن وزارة العمل في ما خص الطرد التعسفي للاساتذة أكد طرابلسي أن دورها مهم جداً ولكن عدم وجود شبكة ضمان في البلد يحول دون تطبيق صلاحياتها.

وافاد أن هناك تقصير من قبل صندوق التعويضات في ملاحقة اصحاب المدارس لاعطاء الحقوق الكاملة للاساتذة، مشيراً الى أن هذا التقصير يعود لزمن بعيد من قبل الثورة وقبل كورونا.