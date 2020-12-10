بالتفاصيل .. هذا ما حصل في لقاء بعبدا بين الرئيس عون والحريري!

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انّ الطريقة التي قدّم بها الرئيس المكلف سعد الحريري التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مساء امس في بعبدا، لا توحي انّ الحريري يريد فعلاً تشكيل حكومة وبأسرع وقت، لا سيّما وانّه قام بتقديم وعود كثيرة لأكثرية حلفائه، وذلك بحسب ما أفادت مصادر مطّلعة على الأجواء الحكومية.

اختلف اسلوب وتفكير الرئيس المكلف سعد الحريري بين الزيارة ما قبل الأخيرة الى بعبدا، اي الإثنين، والزيارة التي قام بها بالأمس وقدّم للرئيس عون تشكيلة وزارية من 18 اسماً وزّع فيها الحقائب على الطوائف والمذاهب، حيث قام بتسمية جميع الوزراء، بمن فيهم المسيحيين ايضاً من دون العودة والتشاور مع رئيس الجمهورية، الذي هو واجب على الرئيس المكلف وفقاً للدستور، وذلك ايضاً بحسب المصادر المطّلعة.



كما وكشفت المصادر المطّلعة على الأجواء الحكومية ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طرح على الرئيس المكلّف اقتراحاً متكاملاً يتضمّن توزيعاً عادلاً ومتوازناً للحقائب على الطوائف والمذاهب وعلى قاعدة الاختصاص.