living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالتفاصيل .. هذا ما حصل في لقاء بعبدا بين الرئيس عون والحريري!

10
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انّ الطريقة التي قدّم بها الرئيس المكلف سعد الحريري التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مساء امس في بعبدا، لا توحي انّ الحريري يريد فعلاً تشكيل حكومة وبأسرع وقت، لا سيّما وانّه قام بتقديم وعود كثيرة لأكثرية حلفائه، وذلك بحسب ما أفادت مصادر مطّلعة على الأجواء الحكومية.

 

اختلف اسلوب وتفكير الرئيس المكلف سعد الحريري بين الزيارة ما قبل الأخيرة الى بعبدا، اي الإثنين، والزيارة التي قام بها بالأمس وقدّم للرئيس عون تشكيلة وزارية من 18 اسماً وزّع فيها الحقائب على الطوائف والمذاهب، حيث قام بتسمية جميع الوزراء، بمن فيهم المسيحيين ايضاً من دون العودة والتشاور مع رئيس الجمهورية، الذي هو واجب على الرئيس المكلف وفقاً للدستور، وذلك ايضاً بحسب المصادر المطّلعة.


كما وكشفت المصادر المطّلعة على الأجواء الحكومية ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طرح على الرئيس المكلّف اقتراحاً متكاملاً يتضمّن توزيعاً عادلاً ومتوازناً للحقائب على الطوائف والمذاهب وعلى قاعدة الاختصاص.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout