ليلة الجمعة هذه يمكن أن يفوز شخص من لبنان بجائزة بلغت رقمًا قياسيًّا بقيمة 200 مليون يورو في يانصيب EuroMillions!

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بالأرقام، 200,000,000 يورو، وبالأحرف، مئتا مليون يورو. هذا المبلغ القيِّم يمكنك الحصول عليه يوم الجمعة مع EuroMillions. إنه حقًّا رقم قياسي. فكيف بلغت الجائزة أعلى قيمة لها حتى اليوم؟ وإذا فزت، فهل تحصل على المبلغ في حسابك دفعةً واحدة؟ وكيف يمكنك فعليًّا المشاركة من لبنان؟ انتظر. TheLotter.com يملك كل الأجوبة.

لم يفز أحد في سحب الثلاثاء، ولهذا السبب فقد زادت قيمة الجائزة الكبرى وبلغت حدًّا غير مسبوق، إذ حتى الآن، قُدِّرت قيمة أكبر جائزة رابحة بـ190 مليون يورو.

ثمة فرصة كبيرة لربح جائزة Superdraw الكبرى خلال سحب EuroMillions يوم الجمعة، في 11 كانون الأول 2020. وللدهشة، يمكنك الفوز بجائزة بقيمة 200 مليون يورو من راحة منزلك في لبنان. وأيضًا، عندما تلعب في يانصيب EuroMillions، ستتاح أمامك فرصة للفوز بمليون يورو في سحب حماسي يجريه يانصيب إسباني.

أطلق EuroMillions، وهو أكبر يانصيب في أوروبا، أحدث سلسلة سحوبات Superdraw في 20 تشرين الثاني 2020، مع جائزة كبرى مدعومة بقيمة 130 مليون يورو. وفي حين لم يفز أي لاعب في ذاك السحب، ولا في السحوبات الأربعة اللاحقة، فقد سجل EuroMillions سابقةً لتاريخه.

جائزةEuroMillions الكبرى هي تاريخية، لأنها المرة الأولى التي تبلغ فيها قيمة جائزة اليانصيب هذا سقف الـ200 مليون يورو. صحيحٌ أن الحد الأعلى للجائزة الكبرى ارتفع في شباط، لكنها المرة الأولى التي يمنح فيها EuroMillions جائزة بهذا القدر.

تبعًا لقوانين EuroMillions، يمكن أن يستقر مبلغ الجائزة الكبرى على حده الأقصى البالغ 200 مليون يورو لأربعة سحوبات متلاحقة. إذا لم يتم الفوز بها، فعلى السحب الخامس والأخير أن يؤمِّن الربح. أما وفي حال لم تفز أي تذكرة بالجائزة الكبرى، فإن الجائزة بأكملها ستوزَّع على رابحي الجائزة الثانية.

المبالغ الفائضة من الجوائز ضمن سلسلة سحوبات Superdraw يتم توزيعها أساسًا على اللاعبين من أصحاب الأرقام المتطابقة جزئيًّا. وفي السحب الأخير، حالف الحظ ستة رابحين من أوروبا، حصل كل منهم على جائزة مدعومة بقيمة 1,385,679 يورو، بعدما تطابقت خمسة من أرقامهم فقط مع خمسة من الأرقام الرابحة الأساسية ومن خلال مطابقة أحد رقمي نجمي الحظ Lucky Stars.

مع جائزة كبرى تاريخية بقيمة 200 مليون يورو، وجوائز ثانية مدعومة، من المؤكد أن الآن هو الوقت الأنسب للمشاركة في السحب الهائل لـ EuroMillions Superdraw.

إليك طريقة المشاركة للفوز بجائزة Superdraw الكبرى من لبنان

المشاركة في Superdraw مؤمَّنة لكل المقيمين في لبنان ليجربوا حظهم في لعبة يانصيب EuroMillions عبر الإنترنت.

إذا كنت مقيمًا في لبنان وتريد المشاركة في EuroMillions Superdraw، ما عليك سوى فتح حساب على theLotter.com. شراء تذكرة يانصيب Superdraw عبر الإنترنت هو أمر في غاية البساطة كمثل شراء تذكرة شخصيًّا من أحد المحال. كل ما عليك فعله هو اختيار خمسة أرقام من 1 إلى 50، فضلًا عن رقمين إضافيين يعرفان بـ"نجمي الحظ" أو Lucky Stars، ضمن مجموعة أرقام من 1 إلى 12.

سيقوم TheLotter بشراء تذاكر يانصيب EuroMillions الرسمية بالنيابة عنك ويحفظها في شكلٍ آمن إلى أن يحين وقت السحب. إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية للفوز، سيحوِّل لك TheLotter مبلغ الجائزة، من دون حسم أي عمولة، مما يعني أن الجائزة الكبرى بأكملها ستكون ملكًا لك (مع حسم الضرائب حيث ينطبق الأمر). حتى إذا تطابقت أرقامك جزئيًّا مع الأرقام المسحوبة، ستتمكن من ربح إحدى الجوائز الثانوية الاثنتي عشرة المتفرعة من EuroMillions.

إلعب مع EuroMillions واحصل على فرصة إضافية للفوز بمليون يورو!

كل المشاركين في يانصيب EuroMillions عبرtheLotter سيتمتعون تلقائيًّا بفرصة ليتحولوا إلى أصحاب الملايين من خلال سحب اليانصيب الإسباني الذي يُجرى مرتين في الأسبوع El Millón (المليون). عندما تشارك في EuroMillions، ستحظى برمز مؤلف من تسعة أرقام وأحرف، يكون مطبوعًا في أسفل كل تذكرة تشتريها. إذا تطابق رمزك مع الرمز المختار في السحب، ستفوز بجائزة بقيمة مليون يورو.

هل سيدخل اسم أحد المقيمين في لبنان التاريخ في السحب التالي، ويفوز بالجائزة الكبرى من EuroMillions التي حطمت الرقم القياسي بعدما بلغت 200 مليون يورو؟ هل ستكون أنت؟ الأمر الوحيد المؤكد، وهو أنك إذا لم تشارك في اليانصيب، لن تفوز بالجائزة الكبرى.

للمزيد من المعلومات عن طريقة اللعب في Superdraw هذا الأسبوع، تفضل بزيارة theLotter.com.