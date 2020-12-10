أهالي الجولان يمنعون الاحتلال من المضي بمشروع المراوح

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الوطن السورية: أدانت سورية بشكل مطلق، الإجراءات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، مجددة دعمها اللامحدود لمواطنيها أهالي الجولان المحتل في إضرابهم العام ضد هذه الإجراءات، وما قاموا به أمس من تنفيذ إضراب واحتجاجات على مخطط الاحتلال لإقامة توربينات هوائية عملاقة على أراضيهم.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها حول الجرائم الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، حسب وكالة «سانا» للأنباء: إن «الجولان السوري المحتل، جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية، وستعمل حكومة الجمهورية العربية السورية على استعادته كاملاً، بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي، باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم»، داعية المجتمع الدولي إلى عدم السكوت عن الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية الممنهجة، التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي».



مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري وفي مقابلة مع قناة «الميادين»، أكد أن الدولة السورية عازمة على استعادة الجولان المحتل بكل الطرق التي يكفلها القانون الدولي، وهي تقف بصلابة خلف أهالي الجولان المحتل، مؤكداً أنه على مدى 53 عاماً فشلت قوات الاحتلال في فرض الجنسية عليهم، وكل السوريين في الجولان السوري المحتل فخورون بانتمائهم وهويتهم السورية.



من جهته، اعتبر مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا، أن مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة توربينات هوائية عملاقة على أراضي أهالي الجولان السوري المحتل، يؤكد إصرارها على تنفيذ سياساتها الاستيطانية، داعياً إلى التنديد بهذه الانتهاكات للحقوق الأساسية لأبناء الجولان السوري المحتل.