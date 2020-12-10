عناوين الصحف ليوم الخميس 10 كانون الأول 2020

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الأخبار: زيادة الأقساط 160%: «مجزرة» ضد الطلاب في الـ AUB

الرئيس المكلّف مستمر في المراوغة: الحريري يطرح حكومة الأمر الواقع

الديار: لقاء بعبدا : تبادل لوائح حكومية من دون صدام .. لكن التباين مستمر

الحكومة مرهونة بجولة مفاوضات جديدة فهل تسبق زيارة ماكرون؟

الدعم يتحول الى كتلة نار وقرض البنك الدولي مرشح للحكومة الجديدة

نداء الوطن: "التشكيلة المضادة"... عون "يبعثر الطائف ويسعّر الطائفية"

باسيل "قوطبَ" على الحريري: "سلّـِم واستِلِم"!

البناء: الجولان ينتفض على الاحتلال ويُسقط قرار الضمّ في أول مواجهة شاملة بعد التبنّي الأميركيّ

الحريري وعون يتبادلان أوراق الاعتماد الحكوميّة... ربط نزاع أم فتح باب؟/ 10 أيام مفتوحة للفرنسيّين للبدء من نصف مشترك لوساطة قد يتولاها إبراهيم



اللواء: المراسيم تسابق الإنهيار .. فهل يرعوي المعطلون؟

اعتراض عوني على الهبر وطحيني.. وجنبلاط ينتظر الدخان الأبيض.. والخطوط الحمراء تحاصر «ترشيد الدعم»



النهار: الاختراق الحريري للأزمة مهدد بالاجهاض في بعبدا

الجمهورية: التأليف مسودة بمواجهة مسودة

الشارع يتحرك

the daily star: Hariri upbeat on swift Cabinet formation



l'orient le jour: Au Liban, les universités privées en mode survie