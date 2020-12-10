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أسرار الصحف ليوم الخميس 10 كانون الأول 2020

10
DECEMBER
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر متابعة لملف الدعم للمواد المستوردة إن القضية الأشدّ خطورة لا تكمن في ارتفاع أسعار المواد التي سيُحجب عنها الدعم أو يخفَّض او يرشَّد بل بكون تمويل الاستيراد سيتم لأكثر من نصف الفاتورة من خارج مصرف لبنان ما سيؤدي لارتفاع جنونيّ في سعر الصرف قد يصل معه الدولار خلال أسابيع إلى 20 و30 ألف ليرة. فيتبخر بذلك كل دعم.

 

كواليس

قالت مصادر أوروبية إن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن والرئيس الإيراني حسن روحاني يطلقان مباشرة أو عبر فريقيهما تصريحات أقرب للرسائل المتبادلة بما يشكل مفاوضات غير مباشرة تمهّد للعودة للتفاهم النووي بعدما باتت الالتزامات المتبادلة كافية للعودة.

 

 

 

اللواء: اسرار

همس
يتجه قطب مسؤول لحسم خياراته، بالسير قدماً بتأليف الوزارة، مع الأخذ بعين الاعتبار التوعدات الخارجية..


غمز
قرّر مرجع كبير تفعيل الأطر التنظيمية المحيطة به، لإعتبارات لم يكشف عنها النقاب بعد..


لغز
مع نفاد الاحتياطي النقدي بالعملات الصعبة لدى مصرف لبنان، امتنع التجار، إلى حدّ كبير عن التعامل بالشيكات المصرفية، مطالبين بالنقد Cash!

 

 



نداء الوطن: خفايا

تؤكد مصادر رسمية أنّ المبالغ الشهرية التي تدفع للطبقات الفقيرة خلال الاقفال العام، لا تزال تدفع، وستستمر هذه الوتيرة حتى شهر شباط المقبل.

 

عُلم أنّ تحذيرات جديدة وصلت من أمنيين إلى كبار المسؤولين تنبّه إلى خطر اهتزاز الأمن إذا استمر التدهور في الوضع الاجتماعي.

 

تحدثت مصادر متابعة عن معطيات تفيد بأنّ خلفية هجوم محطة إعلامية محسوبة على جهة سياسية على مرجعية رئاسية متصل بـ"صفقات نفط".

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