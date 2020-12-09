فحوص الرحلات الإضافية إلى بيروت: 17 حالة إيجابية في 3 أيام

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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 3/12/2020 و5/12/2020 و6/12/2020؛ وأظهرت النتائج وجود سبع عشرة (17) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 6/12/2020 وفق الآتي:

* رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)

* رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (كلها سلبية)

* رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)

* رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)

* رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

* رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)

* رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (ثلاث حالات إيجابية)

* رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية)

* رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

* رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية)

* رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

* رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (كلها سلبية)

* رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 7/12/2020 وفق الآتي:

* رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)

* رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

* رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

* رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)

* رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)

* رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (كلها سلبية)

* رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (كلها سلبية)

* رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

* رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

* رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)

* رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)

* رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)

* رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية)

* رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية)

* رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية)

* رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (كلها سلبية)

* رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (كلها سلبية)

* رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية)