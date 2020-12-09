اليكم حقيقة منع اللبنانيين من دخول الإمارات...

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أن "سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن أبلغها بأن السلطات الإماراتية لم تصدر قرارا رسميا بمنع إعطاء التأشيرات السياحية للبنانيين وكذلك لجنسيات أخرى، بعكس ما يتم تداوله ولا يزال، وبأنه اجتمع بسعادة خالد عبد الله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الذي اوضح له أن دولة الإمارات تمر حاليا بمرحلة التعافي من وباء كورونا تمهيدا للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية لكل الأنشطة، حيث يتم اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية وفقا لتقييم الوضع الصحي لبلدان العالم الذي من شأنه التعديل في سياسة الدخول إلى الدولة بين الحين والآخر. وإن هذه الإجراءات تشمل الجنسيات كافة، ولا قرار يطال المواطنين اللبنانيين على وجه الخصوص".