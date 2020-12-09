الرئيس عون قدم للحريري طرحا متكاملا حول تشكيلة الحكومة وتسلم من الرئيس الحريري تشكيلته من 18 وزيرا

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الرئيس عون تسلم من الرئيس الحريري تشكيلة حكومية من 18 وزيرا

وقدم له طرحا متكاملا حولها

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الرئيس الحريري: التشكيلة كاملة على أساس الاختصاص والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي

ورئيس الجمهورية وعدني بدراستها والأجواء ايجابية

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تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عند الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، تشكيلة حكومية من 18 وزيرا وعرض معه لاتصالات الساعات الأخيرة التي كان اجراها رئيس الحكومة المكلف على هذا الصعيد.

وقدم الرئيس عون للرئيس المكلف طرحا متكاملا حول التشكيلة الحكومية المقترحة.

وبعد اللقاء، صرح الرئيس الحريري للصحافيين فقال:

"تشرفت اليوم بلقاء رئيس الجمهورية وقدمت له تشكيلة كاملة من 18 وزيرا على أساس الاختصاص والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي. وقد وعدني فخامة الرئيس انه سيدرس التشكيلة وسنعود للقاء في جو إيجابي. واملي كبير ان نتمكن من تشكيل الحكومة بسرعة لوقف الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين واعادة اعمار بيروت والثقة والامل للبنانيين، عبر تحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية".

وردا على أسئلة الصحافيين، اكتفى الرئيس الحريري بالقول "ان شاء الله الأجواء إيجابية".