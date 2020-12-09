ماذا كشفت المصادر المتابعة للقاء الرئيس عون بالحريري؟

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كشفت مصادر متابعة للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالرئيس المكلف سعد الحريري بأن الاخير سلم لائحة من ١٨ وزيرا مع حقائبهم، وسلم الرئيس عون الحريري بدوره طرحاً متكاملاً بما يتعلّق بالحكومة، وتم تبادل وجهات النظر حول تشكيلة الحريري وطرح الرئيس وبحث ببعض الاسماء على ان يتم التشاور في وقت قريب لم يتم تحديد موعده.

واعتبرت المصادر ان اجواء اللقاء كانت ايجابية وكان هناك رغبة من الرئيس عون والحريري بالتعاون وتشكيل الحكومة، كما ان مقاربة الطرحين ستحدد القواسم المشتركة بينهما والعمل على الاختلافات.