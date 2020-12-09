قطاع الشباب في التيار: قرار رفع سعر صرف الدولار الى ٣٩٠٠ ليرة ضربة قاضية لكل شاب لبناني

رأى قطاع الشباب في التيار الوطني الحر في بيان أن "قرار الجامعات الخاصة الذي قضى برفع سعر صرف الدولار الى ٣٩٠٠ ليرة لبنانية أتى ليشكّل ضربة قاضية لكل شاب لبناني ذنبه الوحيد انه لم يتبقى له سوى ان ينهي علمه عسى أن تفتح له الشهادة الجامعية آفاق واسعة في بلد بات يرزح سكانه تحت الأعباء الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

ويتمنى قطاع الشباب في "التيار الوطني الحر" من الجامعات الخاصة العودة عن هذا القرار الذي وإن إستمرّ سيؤدي الى "نزوح" العديد من الطلاب منها أو هجرتهم الى الخارج سعياً لتحصيل العلم الذي بات صعباً عليهم في بلدهم.

كما يعاهد القطاع كافة الطلاب على حمل راية هذه القضية والاستمرار برفع الصوت حتى ايجاد حلّ لها والحد من التداعيات التي يتكبدها طلاب لبنان.