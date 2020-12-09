الرئيس عون في اليوم العالمي لمكافحة الفساد: لنبنِ وطنا قدوة لا دولة على رمال تهوي كلّما استقوى عليها الفساد

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رئيس الجمهورية في "اليوم العالمي لمكافحة الفساد":

ليكن خيارنا معا استئصال هذا الوباء القاتل لمستقبل طاقاتنا وشبابنا

المتخفي وراء المحاصصات والتبعيات والمنافي لدورنا ورسالتنا

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الرئيس عون: لنبنِ وطنا قدوة لا دولة على رمال تهوي كلّما استقوى عليها الفساد

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في الوقت الذي يحيي فيه العالم "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"، غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على حسابه على "تويتر" ما يلي:

"في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ليكن خيارنا معا استئصال هذا الوباء القاتل لمستقبل طاقاتنا وشبابنا، المتخفي وراء المحاصصات والتبعيات، والمنافي لدورنا ورسالتنا، فنبني وطنا قدوة لا دولة على رمال تهوي كلّما استقوى عليهاالفساد."