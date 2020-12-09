تصريح هام لغسان عطالله..!

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اعلن الوزير السابق غسان عطالله عبر قناة الجديد ان "الفاسدون يحمون بعضهم وملف وزارة المهجرين واستدعاء حاكم مصرف لبنان هما الشرارة التي أشعلت هجومهم على القضاء النزيه ومن سرّب الموضوع على الاعلام هو من يريد تحويل ملف الفساد في المهجرين الى ملف سياسي وقد حصل لقاء بين جنبلاط وبري حول هذا الموضوع".

وسأل "لماذا الاعتراض على فتح ملف الفساد في وزارة المهجرين؟ فليعتبروا أن التدقيق الجنائي بدأ في الوزارات من هذه الوزارة ومن لديه أي ملف فساد في أي وزارة فليذهب به الى هيئة القضايا كما فعلت أنا".

وتخوف عطالله من أن "تتلف ملفات الفساد في وزارة المهجّرين بطريقة أو بأخرى، والقضاء سيبرّىء البريء ويدين الفاسد وأشدد على أن هذا الملف ليس كيديّاً ولا سياسيّاً ولا طائفياً بل هو لمصلحة كل الشعب اللبناني".