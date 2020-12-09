living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"أبو علي كونتاك" الرأس المدبّر لعصابة سرقة سيّارات.. في قبضة مفرزة استقصاء الشمال

9
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

نتيجة المتابعة الحثيثة التّي تقوم بها مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي لتوقيف أفراد عصابات سرقة السيّارات ضمن نطاق عملها، تمكّنت قوة من المفرزة المذكورة من تحديد هوية ومكان تواجد الرّأس المدبّر لإحدى هذه العصابات -التي تم توقيف أفرادها سابقاً-  الملقّب بـ "أبو علي كونتاك"، وهو مسلّح بصورة مستمرّة، ويتنقّل بحذرٍ  شديد.

بعد التأكّد من تواجده في أحد الفنادق، جرى مداهمة المكان وتوقيفه، ويدعى:

م. م. (مواليد عام 1987، لبناني)
   إضافةً الى توقيف والده وزوجتَيه الذين كانوا متواجدين معه، وهم كل من:

ب. م. (مواليد عام 1960، لبناني)
م. ب. (مواليد عام 1999، لبنانية)
ن. ع. (مواليد عام 2005، سورية)
بتفتيشهم والغرفة، عُثر على مسدّس حربي، كميّة من المخدّرات، وبطاقتي هويّة لبنانيّة مزوّرة عائدة لـ (م. م.) عليهما رسمه الشمسي بأسماء مغايرة.

كما تبيّن بحقه وبحق زوجته (م. ب.) /6/ بلاغات بحث وتحرٍّ بجرم تأليف عصابة سرقة، سرقة سيارات، ومخدرات.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout