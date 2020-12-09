"أبو علي كونتاك" الرأس المدبّر لعصابة سرقة سيّارات.. في قبضة مفرزة استقصاء الشمال

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

نتيجة المتابعة الحثيثة التّي تقوم بها مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي لتوقيف أفراد عصابات سرقة السيّارات ضمن نطاق عملها، تمكّنت قوة من المفرزة المذكورة من تحديد هوية ومكان تواجد الرّأس المدبّر لإحدى هذه العصابات -التي تم توقيف أفرادها سابقاً- الملقّب بـ "أبو علي كونتاك"، وهو مسلّح بصورة مستمرّة، ويتنقّل بحذرٍ شديد.

بعد التأكّد من تواجده في أحد الفنادق، جرى مداهمة المكان وتوقيفه، ويدعى:

م. م. (مواليد عام 1987، لبناني)

إضافةً الى توقيف والده وزوجتَيه الذين كانوا متواجدين معه، وهم كل من:

ب. م. (مواليد عام 1960، لبناني)

م. ب. (مواليد عام 1999، لبنانية)

ن. ع. (مواليد عام 2005، سورية)

بتفتيشهم والغرفة، عُثر على مسدّس حربي، كميّة من المخدّرات، وبطاقتي هويّة لبنانيّة مزوّرة عائدة لـ (م. م.) عليهما رسمه الشمسي بأسماء مغايرة.

كما تبيّن بحقه وبحق زوجته (م. ب.) /6/ بلاغات بحث وتحرٍّ بجرم تأليف عصابة سرقة، سرقة سيارات، ومخدرات.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.