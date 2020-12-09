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بري يصدر بياناً يرد فيه على تقرير الـ"LBC" عن الاملاك البحرية

9
DECEMBER
2020
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أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري انه"سبق لمحطة LBC ان عرضت تحقيقاً عن الاملاك البحرية بتاريخ 20/5/2014 وأصدرنا يومها التوضيح المرفق ذاته".


وقال في بيان: "بالامس بعد ست سنوات تعيدون ذات الافتراء وقد اهملتم بياننا لاسباب نجهلها بتاريخه، لذا نكرر اليوم بياننا لعل في التكرار افادة، إلاّ اذا كنتم قد أصبحتم بدلاً عن ضائع.. الأمر الذي نربأ بمحطتكم الانزلاق إليه".


وكان مكتب رئيس مجلس النواب قد اصدر بيانا رد فيه على التقرير الذي عرضته الـ LBC عن الاملاك البحرية بتاريخ 20/5/2014 وجاء فيه حينها:


رداً على التقرير الذي بثته ال LBC امس عن التعديات على الاملاك البحرية والذي ورد فيه انه في مراجعة جداول المخالفين والمعتدين ، بحسب وزارة الاشغال يظهر اسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري متعدياً على 20100 متر مربع في منطقة اليهودية، أوضح المكتب الاعلامي للرئيس بري إن الارض المملوكة من بري مضى على تملكها فترة طويلة تعود لسنوات مع الاشارة الى ابقاء الواجهة البحرية والسنسول البحري الموجود على حاله، وان ريع واستثمار وإنتاج الأرض يعود لجمعية رعاية المعوقين في لبنان لمصلحة وصالح المعوقين بتبرع دائم من بري مع الاشارة الى ان الرئيس بري لا يرتاد المكان مطلقاً لا سياحة لا هو ولا عائلته ..

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