هل يتراجع الدولار إلى 5 آلاف ليرة؟

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حذّر وزير الاقتصاد السابق سامي حداد من أنّ احتياطي مصرف لبنان سلبي فـ"المصرف يؤمن الدعم بالدين والمطلوب وقف الدعم بأسرع وقت"، مشيراً إلى أنّ "احتياطي مصرف لبنان هو وديعة أودعتها المصارف ولا يحق لمصرف لبنان التصرف بها".



وأكّد حداد في حديث مع LBCI أنّ سياسيين يستفيدون من غياب قانون "الكابيتال كونترول" و"لا يريدون اقراره"، قائلاً: "مع غياب قانون "الكابيتال كونترول" ما من شيء يمنع التحاويل وتهريب الاموال الى الخارج".



ودعا حداد إلى "توسيع شبكة الامان الاجتماعي"، قائلاً: "وفي حال عودة صندوق النقد الدولي قد يتراجع سعر صرف الدولار من 8000 الى 5000 ليرة".