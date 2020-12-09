حلول وخدمات إلكترونية من بنك بيروت!

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رغم كل التحديات المعيشية والصحية التي يواجهها المواطنون يومياً، يبقى الأمل سلاحهم الوحيد للإستمرار والتغلّب على الصعوبات، وهذا ما عمد إلى تجسيده بنك بيروت عبر مبادرته الأخيرة التي تهدف إلى دعم المتضررين من انفجار المرفأ في بيروت عبر تقديم خدمات للجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بدورها بمساعدتهم، وسلسة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تسهّل دفع وقبض هذه المساعدات وفق شروط السرعة والأمان.

من هنا وضع بنك بيروت في خدمة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية اللبنانية والدولية، مجموعة حلول إلكترونية لتسريع جمع التبرّعات ومهمّة هذه الجمعيات الإنسانية خلال هذه

الأوقات الصعبة، بالإضافة لتأمين إمكانية الوصول الكامل إلى أموالهم الجديدة Fresh Funds.

من خلال الإنضمام لمجموعة حلول بنك بيروت، تستفيد الجمعيات من:

إمكانية جمع التبرعات عبر الإنترنت، قبول مدفوعات البطاقات مباشرة في الحساب، وجمع مساهمات منتظمة ودورية من حسابات المتبرعين من خلال خدمة التحصيل المباشر.

و تتيح هذه الحلول أيضا، توزيع المساعدات على المستفيدين الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، من خلال بطاقات سحب Pay Cards وتجنّب التعامل النقدي والمخاطر المرتبطة به، وتتوفر أيضًا خدمة الدفع النقدي عبر الصندوق في 700 مركز BoB Finance منتشرة في لبنان ما يسمح بإجراء دفعات جماعية عبر الإنترنت للمستفيدين.

والجدير بالذكر أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها في سبيل دعم الجمعيات الخيرية، كما أن المصرف ومنذ 17 تشرين الأول أكتوبر 2019، يعمل سبعة أيام في الأسبوع، ويتابع بخدمة العملاء من خلال سلسلة واسعة من الخدمات عبر الإنترنت من بينها تطبيق بنك بيروت الهاتفي الخاص بالشركات والخدمة المصرفية عبر الإنترنت الذي يتيح إمكانية التحقق من أرصدة حساب المنظمة والاطلاع على سجل المعاملات، وإجراء المدفوعات المحلية والدولية، طلب دفاتر شيكات، وطلب إصدار شيك مصرفي، وغيرها من الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.