رفول: حبل الكذب قصير وقوس العدالة سيضع حدّاً لتشهيركم ودجلكم وتشويه سمعة الأوادم

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كتب الوزير السابق بيار رفول عبر حسابه على فايسبوك:

“كل ما تحوّل متّهم بالفساد أو غيره على القضاء تنبري أقلام وحناجر إمّا مدافعةً عن هؤلاء أو ناعتةً العهد بالكيدية و” الإنتقام” او متّهمةً الوزارات التي شغلها التيار الوطني الحر بالفساد….

أيّها الموهولون ممّا هو آتٍ، أيّها الإعلاميون الذين تبغون إظهار الحقيقة ، بربّكم زوّدونا بما عندكم من معلومات ووثائق عن الفاسدين والسارقين من وزراء التيار الوطني الحر وغيرهم من المنتسبين له ، فنكون لكم من الشاكرين ونشارككم في التشهير بهم ؛ وإلاّ فاصمتوا لأن حبل الكذب قصير وقوس العدالة سيضع حدّاً لتشهيركم ودجلكم وتشويه سمعة الأوادم”.