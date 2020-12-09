سليم عون: لقاء بعبدا اليوم سيُظهر الخيط الأبيض من الأسود

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أوضح النائب سليم عون في حديث لـ"صوت كل لبنان" ان "لقاء بعبدا اليوم سيُظهر الخيط الأبيض من الأسود وما اذا كان هناك تحرك جدي او استيعابي يدخل في إطار رفع العتب فقط وتقاذف المسؤولية"، مشيرا الى ان "التوافق الداخلي مطلوب أولا قبل أي ضغط خارجي، وقال: "دائما ما يتم التوافق على معايير وأسس للتأليف تتعرض للخرق عند التطبيق".



وأكد أن "الوساطة الفرنسية مشكورة ومطلوبة لكن يجب ان تكون ضمن حدود معينة بعيدا من الدخول في عملية تسمية الوزراء من الخارج".



وعن التوتر المستجد على خط عين التينة - قصر بعبدا، رأى عون أنه "يهدف في توقيته الى الضغط على رئيس الجمهورية وتكبيله كي يقبل بما هو غير مقبول من شروط لتأليف الحكومة".