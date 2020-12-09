living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المديرية العامة للنفط أوجزت تفاصيل تبادل الملاحظات مع ادارة المناقصات

9
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة للنفط البيان الآتي:

 

“بعد ان ارسلت المديرية العامة للنفط دفاتر الشروط موقعة وفقاً للاصول، لإجراء المناقصات العمومية، التي تهدف الى تأمين حاجة مؤسسة كهرباء لبنان من مادتي الغاز أويل والفيول أويل، وحرصا على مبدأ الشفافية وجعل الرأي العام اللبناني على بينة مما آلت اليه مجريات إنجاز دفاتر الشروط، توجز المديرية العامة للنفط تفاصيل تبادل الملاحظات مع ادارة المناقصات، علما ان الرسائل المتبادلة قد نشر جزء منها من ادارة المناقصات على الاعلام خلافا للاصول المتبعة في المراسلات الادارية. كما انه لا شيء لدينا لنخفيه، ومن هنا يأتي هذا البيان.

 

فبتاريخ 10/10/2018، وبناءً على تكليف من مجلس الوزراء، أودعت الادارة المعنية لدى ادارة المناقصات، مشاريع دفاتر الشروط السابق ذكرها، بصيغتها الكاملة للاطلاع عليها وابداء ملاحظاتها الادارية، وفقاُ لما تفرضه القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

 

بدأت رحلة الردود المتتالية لإدارة المناقصات بدءا من إرسال ملاحظات واستفسارات وصولا الى طلب اجراء تعديلات، البعض منها إداري، والبعض الآخر فني وبصورة مجتزأة، وكانت المديرية العامة للنفط في كل مرة تجيب عن الاستفسارات وتأخذ ببعض الملاحظات التي كانت تردها وعقدت اجتماعات مع ادارة المناقصات للاسراع في انجاز دفاتر الشروط.

 

من هنا، تستغرب المديرية هذا السلوك غير المبرر، كون ادارة المناقصات صاحبة اختصاص وخبرة في اعداد دفاتر الشروط الخاصة، وكان يتوقع منها أن تسلم المديرية العامة للنفط ملاحظاتها الكاملة دفعة واحدة، لإدخال التعديلات والإضافات المطلوبة، لإطلاق المناقصات العمومية في أقرب وقت.

 

وتتساءل المديرية عما اذا كانت هذه الادارة تتعاطى بنفس الاسلوب مع باقي الادارات في إبداء الملاحظات على دفاتر الشروط المعدة من قبلها وتستعمل في المخاطبة نفس الاسلوب الذي استعملته في رسالتها الاخيرة الى المديرية العامة للنفط تاريخ 30/11/2020 والذي تخطى اصول التخاطب الاداري والقانوني.

 


إشارة إلى أن ملاحظات ادارة المناقصات قد تخطت الملاحظات الادارية لدفاتر الشروط، بدءاً من:

– التدخل في المواصفات الفنية للمحروقات التي لا يمكن تحديدها إلا من الشركات المصنعة لمعامل الكهرباء، وهي الجهة المعنية بوضع المواصفات دون سواها، ما يمثل تجاوزا لاختصاص الادارة في الشأن الفني.

– تجاوز قرار مجلس الوزراء القاضي بشراء مادة الفيول أويل والغاز أويل “من خلال مناقصة دولية تشترك فيها شركات نفط عالمية”، بالمفهوم الذي ورد في قرار مجلس الوزراء الرقم 4 تاريخ 02/07/2020، دون ادخال اطراف ثالثة ثانوية ما يؤدي حتما إلى ارتفاع الاسعار، وإلغاء عناصر الشفافية المطلوبة، وخرق القوانين والقرارات الحكومية. وكانت المفاجأة إصرار ادارة المناقصات على إشراك شركات لبنانية تحت غطاء فتح باب المنافسة تارة لاعتماد عارض محلي وطورا بالسماح للشركات المحلية الدخول عن طريق ” joint venture” مع شركات عالمية دون ظهور قيمة مضافة مبررة لذلك. وفي مطلق الاحوال هذا الامر مخالف صراحة لقرار مجلس الوزراء.

– اصرارها المتكرر على خفض سقف الشروط الموضوعة على الشركات الراغبة في المشاركة في المناقصة العمومية، علما أن المديرية العامة للنفط كانت قد رفعت سقف تلك الشروط من أجل التأكد من تأمين مورد يحترم التزاماته، ولديه الملاءة المالية في هذه الظروف الصعبة، بخاصة ان توريد المحروقات لانتاج الكهرباء هو على المستوى الوطني وعلى الشركة التي ستزود مؤسسة كهرباء لبنان بالمحروقات ان تكون مسؤولة بشكل كامل عن استمرار تأمين المحروقات لانتاج الطاقة، وقد وافقت الادارة مرغمة على بعض التخفيض لهذا السقف من اجل السرعة في اطلاق المناقصة وعدم التذرع بعرقلتها.

لكن للأسف يبدو أن رئيس إدارة المناقصات، عبر استخدام اسلوب كثرة الملاحظات والاقتراحات وتواليها، قد اتخذ لنفسه موقع الحكم والحاكم لاعداد دفاتر الشروط، وكل هذا يؤدي الى عرقلة انجاز هذه الدفاتر واطلاق المناقصة، وبالتالي تعطيل سير المرافق العامة.

أخيرا، وبناءً على ما تقدم، وبما ان مصلحة البلاد العليا والامن الطاقوي هما فوق كل اعتبار، تتمنى المديرية العامة للنفط على إدارة المناقصات، وبعد ان تم ارسال دفاتر الشروط وفقاً للاصول اليه ، ان تتحمل مسؤولياتها وتمارس مهامها ودورها وتطلق المناقصة بالسرعة الممكنة لديمومة استمرار انتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان ومن اجل تزويد المناطق اللبنانية كافة بالتيار الكهربائي”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout