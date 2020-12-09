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البحث في التشكيلة الحكومية في ضوء الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية

9
DECEMBER
2020
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الجمهورية: تتجه الانظار الى اللقاء بين عون والحريري المقرر الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، والذي يأتي بعد 48 ساعة على لقاء «كسر الجليد» بينهما الإثنين الفائت، وينتظر ان تتم خلاله متابعة البحث في التشكيلة الحكومية المنتظرة في ضوء الملاحظات التي كان قد أبداها رئيس الجمهورية حول الصيغة التي اقترحها الحريري بعد انقطاع اللقاءات بينهما لـ3 اسابيع.

 

صمت الحريري

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ توزيعة الحقائب الجديدة التي طرحها الحريري لا تلحظ سوى استعادة وزارة الداخلية من حصة عون وإبقاء حقيبة وزارة الطاقة ضمن هذه الحصة، ولكنها لم تغيّر في الحقائب الاخرى كما كان جرى توزيعها على مختلف الطوائف والمذاهب.

وقَلّلت مراجع مراقبة من اهمية إشارة الحريري الى اعادة النظر في توزيعة الحقائب «لأنها طالما بقيت ضمن هاتين الحقيبتين، فإنها لن تؤثر كثيراً على إسقاط الأسماء عليها».

 

مُلك الحريري

وقالت المصادر نفسها لـ«الجمهورية» انّ المتوقع من لقاء بعبدا اليوم لجهة الأسماء التي تحتويها التشكيلة الوزارية بقيَ حتى ساعة متأخرة من ليل امس مُلك الحريري وحده. فهو، بحسب اوساطه، لم يفصح عنها سوى لفريق مستشاريه الذي يشاركه الاتصالات خلف الكواليس.

الجمهورية
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