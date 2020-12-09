​الشيخ قاسم​: أنظمة الخليج لم تكن يوما مع فلسطين

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أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في كلمة خلال "المؤتمر العالمي السادس لاتحاد علماء المقاومة - وعد الحق"، أن أنظمة الخليج الفارسي لم تكن يوما مع فلسطين ولذا لم تدعم يوما مقاومتها وانما كانت تدعم خطوات التسوية والتنازل وتستخدم أموالها لشراء الذمم للتخلي عن القضية ودعم الاستكبار العالمي، معتبرا أن "التطبيع كشف المستور وأظهر الخونة وأبرز المقاومين والداعملين ولم يعد الموقف الرمادي موجودا، ورأينا كيف سعت الأنظمة الدكتاتورية في البحرين والإمارات والسوادن والسعودية الى الموقف الخياني اتجاه قضية الإنسان. هرولوا من أجل كراسيهم وطعنوا القضية الفسلطينية ولكن هناك ايجابيات وهي أن لا ينخدع المقاومون بالمستسلمين والمخادعين ومن السلبيات المزيد من الضغط على فلسطين وداعميها".