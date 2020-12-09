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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 9 كانون الأول 2020

9
DECEMBER
2020
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اللواء: اسرار

همس
تتحدث المصادر عن دفعة عقوبات جديدة تنتظر إدارة ترامب الراحلة توقيت إعلانها..


غمز
نصح مرجع غير زمني بعدم التدخل في مجرى يسبق جلسات تحقيق تجري قريباً، لعدم التأثير سلباً على خطط الملاحقة..


لغز
وضعت شخصية نافذة شروطاً صعبة، أبلغتها لوسيط مالي، لعقد لقاء مع قطب في موقع المسؤولية..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

تستغرب مصادر رسمية تأكيد أصحاب الأفران استخدام القمح المدعوم في إنتاج الحلويات والكعك ومشتقاتهما بينما هذا النوع من الدعم "مرفوع منذ أكثر من أربعة أشهر".

 

توقعت مصادر مصرفية أن يلجأ حاكم مصرف لبنان إلى الرد المفصّل بالأرقام والوقائع عن سبب الأزمة المالية من دون أن يوفّر أي جهة سياسية في تحميله المسؤوليات.

 

يتردد أنّ قائد الجيش السابق جان قهوجي قد يلجأ إلى فضح ما كان يطلبه منه كبار السياسيين، وفي مقدمهم من يقف وراء حملة الاتهامات التي يتعرض لها.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

كريمة مرجع سياسي ومحاولة تشويه سمعتها

أكدت كريمة مرجع سياسي أنها تعرف خفايا محاولة تشويه سمعتها لكنها تريد للقضاء أن يتولى كشفها.

 

رسائل لمنع السيناريو الأسوأ

مرجع مالي كبير يبعث برسائل الى القوى السياسية يطلب منهم إقتراحات لدرسها منعاً للسيناريو الأسوأ.

 

من أين يجب أن يبدأ التدقيق؟

يعتبر نائب مستقيل كان قريباً من مرجع بارز أن التدقيق الجنائي يجب أن يشمل كل الوزارات ولكن يجب أن يبدأ بإحدى الوزارات التي تهمّ كل المواطنين.

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