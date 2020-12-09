أسرار الصحف ليوم الأربعاء 9 كانون الأول 2020

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اللواء: اسرار

همس

تتحدث المصادر عن دفعة عقوبات جديدة تنتظر إدارة ترامب الراحلة توقيت إعلانها..



غمز

نصح مرجع غير زمني بعدم التدخل في مجرى يسبق جلسات تحقيق تجري قريباً، لعدم التأثير سلباً على خطط الملاحقة..



لغز

وضعت شخصية نافذة شروطاً صعبة، أبلغتها لوسيط مالي، لعقد لقاء مع قطب في موقع المسؤولية..



نداء الوطن: خفايا

تستغرب مصادر رسمية تأكيد أصحاب الأفران استخدام القمح المدعوم في إنتاج الحلويات والكعك ومشتقاتهما بينما هذا النوع من الدعم "مرفوع منذ أكثر من أربعة أشهر".

توقعت مصادر مصرفية أن يلجأ حاكم مصرف لبنان إلى الرد المفصّل بالأرقام والوقائع عن سبب الأزمة المالية من دون أن يوفّر أي جهة سياسية في تحميله المسؤوليات.

يتردد أنّ قائد الجيش السابق جان قهوجي قد يلجأ إلى فضح ما كان يطلبه منه كبار السياسيين، وفي مقدمهم من يقف وراء حملة الاتهامات التي يتعرض لها.