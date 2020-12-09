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المقداد للرئيس الإيراني: علاقتنا من أكثر العلاقات السياسية في العالم قيمة ونزاهة

9
DECEMBER
2020
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الوطن السورية: اختتم وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أمس، زيارته للعاصمة الإيرانية طهران، بعدد من اللقاءات الهامة، والمواقف الثابتة تجاه العلاقة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

 

المقداد التقى أمس، الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي أكد أن العلاقات بين إيران وسورية إستراتيجية وأخوية، مشدداً على أن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب هدف مشترك للبلدين.


وأكد روحاني، حسب وكالة الأنباء «سانا»، أن بلاده ستقف دائماً إلى جانب سورية حكومة وشعباً، وهي مصممة على دعمها كحليف إستراتيجي وستظل دائماً معها حتى النصر النهائي، مشيراً إلى أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لإعادة إعمار سورية وتسهيل عودة اللاجئين والمهجّرين إلى مدنهم وقراهم.


من جهته، وصف المقداد العلاقة بين طهران ودمشق بأنها من أكثر العلاقات السياسية في العالم قيمة ونزاهة، وقال: «نعتقد أن على الدول الأخرى أن تتعلم كيفية بناء علاقة صداقة حقيقية وكيفية مواصلتها بقوة من هذه العلاقات»، مؤكداً التصميم على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

الوطن السورية
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