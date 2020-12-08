10 إصابات في الدوير وقرار وزاري باستكمال التعلم من بعد

A + A -

أعلنت "خلية الأزمة في بلدية الدوير"، أنها واعتبارا من اليوم الثلاثاء، ستدرج أسماء من تكون نتيجة فحصه إيجابية، بعد تفشي ظاهرة المخالطة ضمن الأسرة الواحدة"، وبخاصة لجهة إصابة عدد من المدرسين في مدارس البلدة اليوم.



وأضافت الخلية أن "المصابين بالفيروس اليوم وفق نتائج الفحوص المخبرية هم عشرة اشخاص، لذا طلبنا من المخالطين "إبلاغ البلدية والإلتزام بالحجر وفقا لتعليمات وزارة الصحة العامة".



وتزامنا، وبالتنسيق مع بلدية الدوير، قررت وزارة التربية والتعليم العالي استكمال التعلم من بعد، ومن دون حضور المتعلمين في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة في بلدة الدوير، حتى مساء الأحد المقبل.



وينظم مديرو المؤسسات التربوية "حضور الهيئتين الإدارية والتعليمية إلى المؤسسات التربوية إذا تعذر عليهم متابعة التعلم من بعد من منازلهم ،مع اتخاذ كل الإجراءات الصحية".