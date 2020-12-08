لماذا لا يستطيع مجلس الوزراء إتخاذ القرار؟!

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال اجتماع خطة الاقتصاد "أننا لا نستطيع اتخاذ أي قرار على صعيد مجلس الوزراء لأن الدستور لا يسمح باجتماع المجلس لكن فعّلنا حركة الوزارات لمواجهة التحديات والإستحقاقات وتفاقم الأزمات لا سيما موضوع الدعم".



وأضاف: "أُسيىء استخدام الدعم وكنا طرحنا مشروع البطاقة التموينية منذ حزيران الماضي ليصبح الدعم موجهاً للأشخاص المحتاجين فقط"، متابعاً: "نعمل للتوصل إلى رؤية لحل أزمة الدعم بالتعاون مع مصرف لبنان واللجان النيابية لتمرير المرحلة القادمة بانتظار تأليف الحكومة الجديدة".



وشدد دياب على أن "الهدف من ترشيد الدعم استخدام الأموال الموجودة لمدة أطول من دون تدفيع المواطن الثمن"، مؤكداً أن "وزارة الاقتصاد معنية بعدة جوانب لحل مشكلة الدعم".



وختم دياب بالقول: "نعمل على تخفيض السلة الغذائية المدعومة لكي تشمل فقط السلع والمواد التي تشكل الأولوية والأساس للمواطن"، مشيراً إلى أنه "يجب إقرار قانون "الكابيتال كونترول" لضبط حركة التحويلات الى الخارج للحفاظ على مستقبلنا المالي والاقتصادي".