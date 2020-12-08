بالصورة: أين الفتاة كريستا ضو؟!

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"تعميم صورة القاصرة كريستا ماريا ضو

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

- كريستا ماريا ناصيف ضو (مواليد عام 2004، لبنانية)

التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلة بصاليم، بتاريخ اليوم 7/12/2020 ولم تعد، علماً انه تعاني من امراض نفسية وعصبية.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة انطلياس في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 713517-04، للإدلاء بما لديهم من معلومات.