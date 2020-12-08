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بالصور: من هما "روميو وجولييت" سنة 2020؟

8
DECEMBER
2020
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في واحدة من أكثر الصور تعبيرا عن العام 2020، انتشرت صورة حفل زفاف فريد من نوعه، وقف فيه العريس أسفل شباك العروس، التي أطلت من خلاله لتتم إجراءات الزواج، وذلك بعدما أصيبت بفيروس كورونا المستجد، في مشهد يبدو وكأنه مأخوذ من قصة "روميو وجولييت" الشهيرة.

وكان باتريك ولورين ديلغادو يخططان منذ عام 2019، للزواج في العشرين من تشرين الثاني 2020، في حفل يضم ما لا يقل عن 170 شخصا، إلا أن فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم، دفعهما إلى تغيير موقع الزفاف أكثر من مرة، وزاد من صعوبة الحصول على رخصة للزواج.

ولأن تاريخ صلاحية تلك الرخصة كان سينتهي في اليوم التالي من حفل زفافهما المزمع، شعر الزوجان بالصدمة عندما اكتشفا أن لورين أصيبت بـ"كوفيد-19" قبل الحفل بأيام، مما اضطرهما للجوء لـ"حل بديل".

وليتمكنا من إتمام الزواج، قرر الاثنان التخلي عن الحفل الكبير، ليقف باتريك أسفل شباك غرفة لورين في منزل والدتها بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث عزلت نفسها، لتطل هي من الشباك مرتدية فستانا أبيض.

وحضر مراسم الزواج 10 من أفراد عائلتيهما وأصدقائهما، حيث تم تبادل النذور والخاتمين. ويأمل الزوجان في أن يقيما حفلا كبيرا بعد انتهاء أزمة الوباء.

وعلقت مصورة الزفاف جيسيكا جاكسون على الحفل البسيط، قائلة: "أنا سعيدة جدا أن باتريك ولورين تمكنا من إيجاد وسيلة خلاقة لإتمام زواجهما".

وتابعت: "لقد كان هذا أحد أكثر الأعراس التي رأيتها، تجسيدا للعام 2020"، وفق ما ذكر موقع قناة "فوكس 5 أتلانتا".    

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