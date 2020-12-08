الديمقراطي اللبناني: استمرار توقيف الضباط في قضية المرفأ ضربة لسمعة القضاء

A + A -

اعتبرت مديرية الإعلام في الحزب “الديمقراطي اللبناني” في بيان، أن “عدم التوصل إلى نتائج واضحة وملموسة في التحقيقات في قضية مجزرة مرفأ بيروت، على رغم تدخل أجهزة أمنية وعسكرية دولية، هو دليل على حجم هذه المجزرة وأسبابها وأهدافها، إلا أن ثقتنا بالقضاء اللبناني تمنعنا من التطرق إلى هذا الموضوع، بانتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيقات”.

ورأت في “التوقيف التعسفي بحق ضابطي الأمن العام اللذين لا صلاحية تنفيذية لهما على موجودات المرفأ، ضربة لسمعة هذا القضاء، وناشدت “القاضي فادي صوان اتخاذ قرار جريء وحكيم بإخلاء سبيلهما”.



وأعلنت عن “دعم الحزب وتأييده الكامل للوقفة التضامنية الإحتجاجية لأهالي منطقة صوفر والجرد الأعلى والتي ستقام بعد ظهر اليوم عند نقطة صوفر – المديرج، تضامنا مع الرائد داوود فياض والرائد شربل فواز، واحتجاجا على الاستمرار في توقيفهما.