عثمان يدعو صحافيا للحضور إلى المديرية لمعرفة الحقيقة: إنْ كانت لديه جرأة الاعتذار فليعتذر

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تعليقًا على مقال الصحافي رضوان مرتضى في جريدة الأخبار عدد /4218/ بتاريخ 08/12/2020.

قال مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان:

لقد فات كاتب المقال أيضًا ما ذكرته في مقابلتي مع مجلة الأمن: ” أكذب وأكذب حتى يصدقك أحدٌ ما”

وأقول له: إن مؤسسة قوى الأمن الداخلي ليست عماد عثمان، وإن ما ذكره كان بناءً لرأي الإدارة فيها، وبالتحديد شعبة العديد لديها.

لذلك فإنني أدعوه للحضور إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والدخول إليها من مدخلها الرئيسي ومقابلة رئيس شعبة العديد لمعرفة الحقيقة.

وإنْ كانت لديه جرأة الاعتذار فليعتذر بعد ذلك ولن أُلِحّ.