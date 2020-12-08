كمين ومداهمة في برج حمود والبوشرية...

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي-شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة والنشل، ونتيجة الجهود الاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصة في هذه الشعبة توصلت الى معرفة هوية أحد الناشطين في تنفيذ تلك العمليات، ويدعى (ك. ع.) وهو لبناني من مواليد عام 1982.

وبتاريخ 3-12-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت شعبة المعلومات كمينا محكما في محلة برج حمود نتج عنه توقيفه، وبتفتيشه ضبط بحوزته 3 هواتف خليوية مسروقة والدراجة الالية التي يستخدمها في عمليات النشل والسرقة.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ أكثر من 30 عملية نشل وسرقة على متن دراجته، وبتعاطيه مادة الهيرويين، وبانه يقوم بشرائها من مروجة وتدعى (س. ر.) وهي لبنانية من مواليد عام 1987.

وبتاريخ 4-12-2020، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفها في محلة البوشرية وضبطت بحوزتها كمية من مادة الهيرويين، 20 حبة من نوعي "ريفوتريل وسوبيكسون"، ومبلغًا ماليًّا وقدره 2,200,000 ل.ل.

بالتحقيق معها، اعترفت بقيامها بترويج المخدرات لعدد من الزبائن.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.