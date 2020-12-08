بالتفاصيل - أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة وتدني بدرجات الحرارة

A + A -

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الإيسلاندي يغطي غرب ووسط القارة الأوروبية وجنوبها ويستقطب المنخفضات الأطلسية نحو البحر الابيض المتوسط الأمر الذي سيغذي لبنان وسوريا والأردن وفلسطين بالهطولات الغزيرة خلال الأيام المقبلة تترافق مع تدني بدرجات الحرارة في المنطقة.

حالياً يسيطر منخفض جوي على تركيا وسيؤدي الى تساقط امطار غزيرة على الساحلَي السوري واللبناني اعتباراً من قبل ظهر يوم الثلاثاء وتشتد بين المساء وقبل ظهر الأربعاء وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر.

يستقر الطقس مساء الأربعاء حتى يوم الجمعة

ملاحظة: ترتفع درجات الحرارة يوم الثلاثاء لتلامس 26/27 ساحلاً وسرعان ما تنخفض مساءً الى 22 وستساهم الرياح الدافئة بتشكل الصواعق بنسبة 75% على السواحل بسبب اصطدامها بأطراف المنخفض البارد الذي يضرب جنوب تركيا.

الحرارة على الساحل: 26 الثلاثاء تنخفض الى 22 يوم الأربعاء وتكون ليلاً 16 درجة





في البقاع: 20 درجة نهاراً وتنخفض يوم الأربعا الى 16 نهارا بينما تكون ليلا 5 درجات

على الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و 5 ليلاً تنخفض يوم الاربعاء الى 13/5

على الجبال 2000 متر: 13 نهاراً و 3 ليلا تنخفض يوم الأربعاء الى 8/1

الرياح: جنوبية دافئة يوم الثلاثاء تنقلب الى جنوبية غربية ناشطة مشاء الثلاثاء سرعتها بين 35 و 60 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1017hpa

الرطوبة: 60% الى 88%

البحر: متوسط الموج