ابي رميا بحث مع وزير الصحة وضع انتشار فيروس كورونا ومستشفى قرطبا الحكومي

A + A -

زار عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا وزير الصحة د. حمد حسن في مكتبه في الوزارة واطّلع منه على مدى انتشار فيروس كورونا في لبنان وتباحثا في الاجراءات المتخذة في قضاء قضاء جبيل لناحية جهوزية المستشفيات في المنطقة وأماكن الحجر الصحي ومتابعة حالات المصابين والمخالطين، وتمّ التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية خصوصاً خلال فترة الاعياد. وتطرّق البحث الى وضع مستشفى قرطبا الحكومي والأعمال القائمة لتجهيزه بعد تأمين المساهمة المالية من قبل وزارة الصحة.

كما تمّ تناول موضوع رفع الدعم المطروح على صعيد الادوية وخطة الترشيد ليستطيع المواطن الحصول على حقوقه في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة.