"اللقاء التشاوري": ما يقوم الحريري مضيعة للوقت

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البناء: ماكرون في بيروت بعد أسبوعين، ويبدو هذا الموعد شكل الحافز لتحرك الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري نحو كسر الجمود مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد غياب ثلاثة أسابيع، واللقاء الذي قالت مصادر متابعة للمسار الحكومي إنه كان تأسيساً للقاء الذي سيعقد الأربعاء لم يشهد أكثر من إعادة تلخيص للتفاهمات، التي تطال عدد الوزراء في الحكومة، وتوزيع الحقائب على الطوائف، والتشاور ببعض الأسماء، على أن يشكل لقاء الأربعاء الذي أعلنه الحريري مناسبة للدخول في التسميات بوضوح أكبر، خصوصاً ما قالت المصادر إنه يسعى لحسم الحقائب السيادية، وإن تحقق فيها النجاح يكون قد تأسس ما يتيح مواصلة حسم سلال الحقائب تدريجياً، بهدف ملاقاة زيارة ماكرون بتبلور الحكومة، أو تبلور نسبي لها، قد يحتاج بلوغ نهايته السعيدة لمسات ماكرون نفسه.

وبعد اعتكافه عن زيارة بعبدا لأسابيع عدة زار الرئيس المكلف سعد الحريري بعبدا أمس، والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وإذ لم يقدّم الحريري لعون مسودة للحكومة كما كان متوقعاً، أشارت أجواء مواكبة للقاء عون – الحريري لـ»البناء» إلى أن «اللقاء الذي حصل أمس، هو الاتصال الاول منذ ثلاثة أسابيع ما يشير الى تحرك جديد في عملية تأليف الحكومة وقد حصل نقاش بالجو العام والأسباب التي أدت الى توقف التواصل، كما تم تقديم طروحات بالحلول الممكنة لحل العقد التي تحول دون التأليف». ووفق المعطيات العامة فإنه لو لم يسجل أي تقدّم في لقاء الأمس لما تم تحديد الأربعاء موعداً جديداً.

وبحسب مصادر رسمية، فإن البحث تناول بشكل عام بعض الأسماء المرشحة للتوزير والحقائب لكل اسم وإمكانية إعادة توزيع بعض الحقائب المخصصة للمسيحيين. لكن الحريري لم يقدّم تشكيلة كاملة بانتظار حصوله على أسماء مرشحي ثنائي أمل وح زب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة.

على أن يتم خلال اليومين المقبلين تسوية هذا الأمر، إذا حصل الحريري على اسماء مرشحي القوى السياسية ليختار منها. علماً ان مصادر ثنائي أمل وح زب الله أكدت بأن لا مشكلة بينهما وبين الحريري.

واستبعد مرجع نيابي في اللقاء التشاوري «حصول مستجدات تؤشر إلى حلحلة للعقدة الحكومية تمهد لولادة سريعة للحكومة»، وأكد لـ»البناء» بأن ما يقوم به الحريري مضيعة للوقت، وهو يدرك بأن العقدة ليست داخلية بل خارجية، لذلك يعمل على تمرير الوقت بزيارات الى بعبدا واقتراحات لا طائل منها بانتظار انتقال السلطة في الولايات المتحدة ليتمكّن الفرنسيّ من جلب الضوء الأخضر الأميركي لتسهيل ولادة الحكومة في لبنان».