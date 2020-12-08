عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 8 كانون الأول 2020

الأخبار: «حقول الرياح»: إسرائيل تستعجل تهجير الجولانيين
اقتراح خفض الدعم إلى 50 صنفاً من الأدوية و60 في المئة من البنزين | نقاش السراي: «تركيب طرابيش»
البناء: ظريف والمقداد لتعزيز وتطوير التحالف الاستراتيجيّ… وولايتي: الردّ أسرع مما يتوقّعون
الحريري يشغّل محرّكاته لملاقاة زيارة ماكرون... الأربعاء لحسم الحقائب السياديّة / ترشيد الدعم يُطلق العنان لارتفاع الأسعار ويتجاهل سعر الدولار... والاحتياط لمن؟
نداء الوطن: اجتماعات ماراتونية في السراي: "دعم لايت" وترشيد "بالمفرّق"
لقاء بعبدا: غداً جواب "تيريز"!
الديار: لقاء عون ـ الحريري لإرضاء الرئيس الفرنسي: «كسر جليد» ولا تقدم جدي؟
«الإرباك» سيّد الموقف حول ترشيد الدعم والامم المتحدة تحذر من الكارثة
حذرٌ أوروبي من استراتيجية بايدن لبنانياً.. وتسريباتٌ إسرائيلية «مثيرة للقلق»
اللواء: تشكيلة الحريري: تعادل مع فريق باسيل .. وحظوظ النجاح والفشل متعادلة
الشارع يحتج على رفع الدعم.. وإجتماع ترشيدي اليوم.. وسلامة وقهوجي أمام عون وأبوسمرا
الجمهورية: أربعاء الحسم: إتفاق أو إفتراق
الفنادق شاغرة والحجوزات غائبة
النهار: كسر الجمود الحكومي و"الدعم" يحرّك الشارع مجدداً
the daily star: Aoun, Hariri relaunch govt formation process
l'orient le jour: La rationalisation des subventions est en marche