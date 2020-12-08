عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 8 كانون الأول 2020

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الأخبار: «حقول الرياح»: إسرائيل تستعجل تهجير الجولانيين

اقتراح خفض الدعم إلى 50 صنفاً من الأدوية و60 في المئة من البنزين | نقاش السراي: «تركيب طرابيش»







البناء: ظريف والمقداد لتعزيز وتطوير التحالف الاستراتيجيّ… وولايتي: الردّ أسرع مما يتوقّعون

الحريري يشغّل محرّكاته لملاقاة زيارة ماكرون... الأربعاء لحسم الحقائب السياديّة / ترشيد الدعم يُطلق العنان لارتفاع الأسعار ويتجاهل سعر الدولار... والاحتياط لمن؟



نداء الوطن: اجتماعات ماراتونية في السراي: "دعم لايت" وترشيد "بالمفرّق"

لقاء بعبدا: غداً جواب "تيريز"!

الديار: لقاء عون ـ الحريري لإرضاء الرئيس الفرنسي: «كسر جليد» ولا تقدم جدي؟

«الإرباك» سيّد الموقف حول ترشيد الدعم والامم المتحدة تحذر من الكارثة

حذرٌ أوروبي من استراتيجية بايدن لبنانياً.. وتسريباتٌ إسرائيلية «مثيرة للقلق»

اللواء: تشكيلة الحريري: تعادل مع فريق باسيل .. وحظوظ النجاح والفشل متعادلة

الشارع يحتج على رفع الدعم.. وإجتماع ترشيدي اليوم.. وسلامة وقهوجي أمام عون وأبوسمرا



الجمهورية: أربعاء الحسم: إتفاق أو إفتراق

الفنادق شاغرة والحجوزات غائبة



النهار: كسر الجمود الحكومي و"الدعم" يحرّك الشارع مجدداً



the daily star: Aoun, Hariri relaunch govt formation process





l'orient le jour: La rationalisation des subventions est en marche