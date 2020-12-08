أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 8 كانون الأول 2020

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نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ نائباً مستقيلاً يستعد لإطلاق تيار سياسي قريباً.

تحاول قوة سياسية فاعلة البحث عن أسماء بديلة جاهزة لترؤس الحكومة في حال تمكنت الضغوط التعطيلية من دفع الرئيس سعد الحريري للاعتذار عن التكليف.

اللواء: أسرار

همس

نُقل عن دبلوماسي غربي أن المبادرة الفرنسية ستشهد انفراجاً ما إن يغادر فريق الإدارة المنتهية مناصبه في البيت الأبيض..



غمز

لوحظ تعزيز الحمايات لدى قضاة النيابات العامة وقضاة التحقيق، في ضوء التجاذبات والتحقيقات الجارية؟



لغز

اتخذت المطاحن إجراءات قبل 72 ساعة من تحديد موعد الاجتماع المخصص للبحث في رفع الدعم..



البناء: خفايا وكواليس

كواليس

لفت خبراء يتابعون الحياة السياسية الأميركية الى ان نقاشات تشكيل الفريق الحاكم مع الرئيس المنتخب جو بايدن تكشف عمق التخلّف السياسي للنظام الحاكم حيث يشكل معيار المحاصصة العرقية والجندرية بتمثيل نسبي للملوّنين والمسلمين والهنود الحمر والمثليين والنساء كفئات مهمّشة جوهر النقاش.