الديار: لا تحول حكومي هذا الاسبوع !

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الديار: استبعدت اوساط سياسية متابعة لملف التأليف، ان يشهد هذا الاسبوع تحولاً في مسار تأليف الحكومة لأن الرئيس الحريري غير مستعجل على ما يبدو لتلقف «كرة النار» الاقتصادية ولا يملك البدائل التي تمنع البلاد من «السقوط»، خصوصا ان الضمانات الخارجية لحصول حكومته على المساعدات غير متوافرة بعد على الرغم من الاندفاعة الفرنسية التي تبقى قاصرة عن تقديم ما هو مطلوب في غياب الدعم الاميركي غير المتوافر حتى الان في الفترة الانتقالية الرئاسية، ولهذا من المنطقي ان لا يستعجل الرئيس المكلف في المغامرة حكوميا قبل دخول جو بايدن الى البيت الابيض، خصوصا ان بعض المؤشرات بدأت تصل الى بيروت حول تغيير متوقع في مقاربة الادارة الجديدة لملف الصراع مع ايران وحلفائها في المنطقة.