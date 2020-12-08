انفجارات متتالية بريف القنيطرة الجنوبي في سورية

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أفاد التلفزيون الرسمي السوري، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات متتالية في الريف الجنوبي للقنيطرة.





وقال مراسل الإخبارية السورية، "إن الأصوات التي سمعت قبل قليل في ريف القنيطرة الجنوبي ناجمة عن انفجارات داخل الأرضي المحتلة".

ولم ترد تفاصيل أخرى عن أسباب الانفجارات أو طبيعتها.

ويعد آخر عدوان إسرائيلي على جنوب القنيطرة وقع في 24 شرين الثاني المنصرم، على منطقة جبل المانع قرب قرية رويحينة.

وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا": أن العدوان الإسرائيلي - وقتها - استهدف محيط جبل المانع بريف دمشق".

وتشهد منطقة الجولان السوري المحتل وريف القنيطرة توترات بين حين وآخر.