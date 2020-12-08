living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأخبار: اللواء عماد عثمان يكذب!

8
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رضوان مرتضى -

زعم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في مداخلة مع الإعلامي مارسيل غانم، أنّه لم يتدخّل لقطع الطريق أمام عناصر المديرية عبر حرمانهم فرصة الترقية. ردّ على المقال الذي نشرته «الأخبار» بعنوان ««نكد» عثمان يُعطّل المديرية العامة للأمن الداخلي»، بالقول إنّ سبعة عناصر فقط من عديد المديرية تنطبق عليهم المواصفات العمرية للتقدم إلى هذه الدورة، قبل أن يتبيّن أن ذلك غير صحيح.

 

فعقب الحلقة، قصد عدد من العناصر فرع الإضبارات في المديرية لطلب بيان للأحوال الشخصية، وهو مستند يُفترض إرفاقه بطلب التطوع في دورة الضباط، إلا أنّ الجواب تكرر نفسه: «لا يمكنكم الحصول عليه. لم يصلنا أمر من اللواء». آخر هذه المحاولات كانت قبل أيام، وتبيّن أنّ عثمان يصرّ على حجب هذا المستند عن العسكر لحرمانهم حقهم الطبيعي في الترقّي وظيفياً. وثبت أنّ عثمان سبق أن عمّم على فرع الإضبارات في المديرية عدم منح أي عسكري «بيان أحوال شخصية» لأسباب «شخصانية»، لكونه ممتعض من أنّ وزارة الدفاع لم تستشره قبل الإعلان عن هذه الدورة. ويتذرّع عثمان بأن تقدّم هؤلاء العناصر للمشاركة في المباراة ونجاحهم سيعني خسارتهم كعسكر في مديرية تعاني نقصاً في العديد. ولسخرية القدر، فرض عثمان نفسه ضيفاً في مجلة «الأمن» التي شكره رئيس تحريرها العقيد الركن شربل فرام على ثقته بالمجلة، علماً بأنها تصدر عن قوى الأمن الداخلي.

 

العقيد يحاور رئيسه، فيقول له: «نلتقيك اليوم، لتبيان حقائق ينتظرها اللبنانيون بمواجهة كل من يشكِّك بمؤسستنا الأمنية التي تحمل أولاً وأخيراً هَمّ الإنسان في لبنان، ونزورك علّنا نأخذ أجوبة عن استفهامات وأسئلة طرأت مؤخراً على الساحة المحليّة».

 

عثمان يتحدّث عن «حملة مبرمجة» تستهدف المديرية!

نصّب عثمان نفسه قائداً أعلى ليوجّه خطابه لـ«السياسيين»، متناسياً أنّه موظّف عيّنته هذه الطبقة. في حديثه إلى مجلّة الأمن، قال عثمان: «ننتظر الكثير من السياسيين الذين عليهم بذل الكثير من الجهود لتأمين الاستقرار السياسي الذي يؤثر على استقرار الوضع الأمني والاقتصادي».

 

وأضاف: «يبقى ذلك رهناً بقيام حكومة جديدة لإنقاذ البلد»، معتبراً أن «المبادرة الفرنسية» هي الفرصة الأخيرة للإنقاذ! هذا المقطع من كلمة موجهة إلى اللبنانيين، كتبه عثمان الذي لم يُصبح مديراً عاماً لقوى الأمن بسبب كفاءته او إنجازاته الأمنية، بل اختير فقط لأن هذا المنصب من حصة التيار السياسي الذي يحابيه.

 

لم يكتف عثمان بذلك، ففي كلمة أخرى تحدث الرجل عن حملة مبرمجة تستهدف المؤسسة الأمنية. هكذا، لمجرد نشر مقال يُنتقد فيه أداؤه السيّئ في المديرية، قرّر عثمان أن يتحدث عن حملة ضد المؤسّسة بأسرها!

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout