صدور التقرير اليومي لمستشفى الحريري الجامعي.. وهذا ما جاء فيه

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اظهر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 وبالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وجاءت كالآتي:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 409 فحوص.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 761 حالة شفاء.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37.

- حالات وفاة: 4.